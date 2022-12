Zebre-Benetton Treviso oggi | United Rugby Championship | orario | dove vederla in tv | programma | streaming

(Di sabato 31 dicembre 2022) Si disputa questo weekend l’undicesimo turno dell’, sabato 31 dicembre, va in scena il secondo derby italiano traParma e. Una settimana fa, a Monigo, si sono imposti i veneti con un netto 38-5 eal Lanfranchi lecercheranno di ribaltare i pronostici. Una settimana fa lache ha dominato e la squadra di Marco Bortolami vuole confermarsi ancheper conquistare punti importanti in chiave playoff, con i biancoverdi che ora sono noni in classifica con 24 punti, appaiati ad altre quattro squadre, ma con le dirette avversarie che hanno uno o due match da recuperare. LeParma sono, invece, uscite ferite da ...

Agenzia ANSA

, tutto pronto per il secondo atto. Il periodo a cavallo tra Natale e l'anno nuovo è tradizionalmente caratterizzato dai derby fra le due franchigie italiane dello United Rugby ...Da Treviso a Parma. Il derby italiano di BKT United Rugby Championship si sposta al Lanfranchi. Sabato 31 dicembreRugby si affronteranno nel loro 28° confronto in gara ufficiale. La sfida, valevole per l'11° turno del torneo, sarà trasmessa in diretta alle ore 13:30 su Eurosport 2 e in streaming ... Rugby: ancora derby d'Italia, anno chiude con Zebre-Benetton Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Da Treviso a Parma. Il derby italiano di BKT United Rugby Championship si sposta al Lanfranchi. Sabato 31 dicembre Zebre e Benetton Rugby si affronteranno nel loro 28° confronto in gara ufficiale. La ...