Zebre-Benetton Treviso oggi | United Rugby Championship | orario 31 dicembre | tv | programma | streaming

(Di sabato 31 dicembre 2022) Si disputa questo weekend l’undicesimo turno dell’, sabato 31, va in scena il secondo derby italiano traParma e. Una settimana fa, a Monigo, si sono imposti i veneti con un netto 38-5 eal Lanfranchi lecercheranno di ribaltare i pronostici. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 13.30 Una settimana fa lache ha dominato e la squadra di Marco Bortolami vuole confermarsi ancheper conquistare punti importanti in chiave playoff, con i biancoverdi che ora sono noni in classifica con 24 punti, appaiati ad altre quattro squadre, ma con le ...

In mattinata spazio allo sci di fondo, mentre all'ora di pranzo leParma e laTreviso saranno impegnate nella sfida di United Championship di rugby. Dopo la lunga pausa per i Mondiali ..., tutto pronto per il secondo atto. Il periodo a cavallo tra Natale e l'anno nuovo è tradizionalmente caratterizzato dai derby fra le due franchigie italiane dello United Rugby ... Rugby: ancora derby d'Italia, anno chiude con Zebre-Benetton Da Treviso a Parma. Il derby italiano di BKT United Rugby Championship si sposta al Lanfranchi. Sabato 31 dicembre Zebre e Benetton Rugby si affronteranno nel loro 28° confronto in gara ufficiale. La ...