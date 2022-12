Volley | Lorenzo Bernardi esonerato da Piacenza! Mister Secolo saluta i Lupi dopo due anni

(Di sabato 31 dicembre 2022)non è più l’allenatore di Piacenza. Il ribattezzatoè statadalla società emiliana, il comunicato riporta le consuete parole di circostanza: “Ringraziamo per per il lavoro svolto e per la professionalità mostrata in queste due stagioni e mezzo alla guida della squadra, la Società fa il più sincero augurio professionale per il futuro“. La guida della prima squadra, che milita in SuperLega (il massimo campionato italiano dimaschile), è stata affidata a Massimo Botti, affiancato da Matteo De Cecco nel ruolo di secondo allenatore. Il 54enne si era seduto sulla panchina deinel settembre 2020, subentrando ad Andrea Gardini, mentre in precedenza aveva allenato Perugia vincendo uno scudetto, una Coppa Italia e una ...

ivolleymagazine

Tanto tuonò che, alla fine, l'esonero è arrivato.Bernardi non è più l'allenatore delPiacenza . Il tecnico trentino è stato sollevato dall'incarico il 31 dicembre, all'indomani della vittoria su Verona valsa la qualificazione alla ...Ringraziando CoachBernardi per il lavoro svolto e per la professionalità mostrata in ... Gas Sales BluenergyPiacenza comunica che la guida della squadra è affidata al piacentino Massimo ... Pallavolo SuperLega – Piacenza ha esonerato Lorenzo Bernardi e affidato la squadra a Massimo Botti Nonostante la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, conquistata giovedì sera, la società della presidente Curti ha deciso di cambiare la guida tecnica per dare l'assalto ai primi posti della ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...