Vivienne Westwood | una magnifica anomalia

La stilistaè morta oggi a Londra all'età di 81 anni, dopo una lunga malattia. Icona dello stile punk, ha speso la sua vita anche per la difesa dell'ambiente scagliandosi spesso contro la ...Nel 2015 laLtd. gestiva direttamente 63 outlet del brand in giro per il mondo: nove in Cina, nove a Hong Kong, diciotto in Corea del Sud, sei a Taiwan, 2 in Tailandia, due negli Stati Uniti e ... E' morta Vivienne Westwood, la regina del punk - Lifestyle Il mondo della moda piange la regina del punk, la stilista 81enne Vivienne Westwood venuta a mancare a causa di una malattia. Nata nel Derbyshire da una coppia di operai, la rossa Vivienne non si è ma ...Il punk non è solo una delle subculture più storicamente note ma è anche il punto di partenza di una lunga carriera che porterà Vivienne Westwood a scolpire nella pietra un metodo di lavoro che non ha ...