Vinicius-Liga | scintille sul tema del razzismo | il botta e risposta

(Di sabato 31 dicembre 2022) Un argomento sempre molto delicato legato al mondo del calcio è quello del. L’ultimo episodio ha visto protagonista, attaccante del Real Madrid. Il brasiliano è stato provocato dai tifosi del Valladolid, nella gara vinta 2-0 dai Blancos. “I razzisti continuano ad essere presenti negli stadi e a guardare da vicino il più grande club del mondo. Intanto lacontinua a non fare nulla. Io continuerò a giocare a testa alta e festeggerò le mie vittorie con il Real Madrid. Alla fine, è anche colpa mia”, ha scritto il calciatore del Real Madrid sui social. Foto di R. Garcia / AnsaImmediata è arrivata la replica della, attraverso il presidente Tebas. “Combattiamo da anni contro ilè molto ingiusto e non dovrebbe dire che ‘lanon ...

