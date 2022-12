(Di sabato 31 dicembre 2022) Pomeriggio in allegria aTirrena con la prima edizione de "La parata diarriva in". "L'associazione Pro carnevale Bauso ha voluto donare un po' di magia natalizia...

Gazzetta del Sud

Pomeriggio in allegria aTirrena con la prima edizione de "La parata di Natale - Babbo Natale arriva in città". "L'associazione Pro carnevale Bauso ha voluto donare un po' di magia natalizia realizzando un carro a ...... nella tipicadelle feste tra mercatini, luci, spettacoli e musica. Il Natale adi Verona Fino al 6 gennaio 2023di Verona ospita un ricco calendario di ... Villafranca, atmosfera magica in città con i doni di Babbo Natale L’atmosfera di Natale si accende CAG di Villafranca Tirrena avvolgendo grandi e piccini. Dopo giornate di intenso lavoro da parte ...