Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2022 ore 16 | 30

(Di sabato 31 dicembre 2022)DEL 31 DICEMBREORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE REGOLARE E TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORI CON IMPATTO SULLARICORDIAMO CHE SULLA 156 DEI MONTI LEPINI, A PARTIRE DAL 2 GENNAIO, PRENDERANNO IL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. ATTIVO PERTANTO FINO AL 6 GENNAIO IL SENSO UNICO ALTERNATO SUL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 30 E 40 E IL KM 32 E 200, IN FASCIA ORARIA 7:00-18:00. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO ...

RomaDailyNews

In ogni caso per motivi di sicurezza, il coordinatore dei servizi dio il personale di ... tra cui il parcheggio di viaaccanto al cinema Settebello. > L'ordinanza vetro in centro ...... arriva a Foligno la copia originale della Divina Commedia dalla biblioteca Angelica die in ... Per laoltre 11 milioni di euro. Tempo di bilanci per Avis che annuncia: "Sulle donazioni ... Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2022 ore 15:30 ...