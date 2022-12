Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 dicembre 2022)DEL 30 DICEMBREORE 20:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CODE SULLA A24 ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DIEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO E PIU’ AVANTI DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI CODE ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGESIANA E ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO IN AMBE DUE LE DIREZIONI TRAFFICO INVECE REGOLARE SU TUTTO IL RACCORDO SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA CONCLUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI DAL 23 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO, PERTANTO, I TRENI SARANNO ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ANCHE NEI GIORNI FERIALI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA ...