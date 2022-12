Vi racconto Benedetto XVI | il chierico Il commento di Malgieri

Leggi su formiche

(Di sabato 31 dicembre 2022) La Cristianità è in lutto. E non solo la Cristianità. La morte del PonteficeXVI ha fatto scendere sull’umanità, non diversamente da quando s’involò verso la Casa del Padre San Giovanni Paolo II, una coltre di profonda tristezza. La sua dipartita segna la fine di un magistero vissuto all’insegna della coniugazione della ragione con della fede, qualcosa che ci mancherà profondamente ed acuirà i conflitti nella Chiesa cattolica in modo particolare, ma anche tra uomini di buona volontà che cercano di conciliare i due aspetti nel quadro di un disegno provvidenziale. La solitudine decennale, trascorsa da Papa Ratzinger, pregando e studiando, ma soprattutto sostenendo la Chiesa universale, è finita nell’ultimo giorno di questo drammatico anno nel quale lui ha seguito il disfacimento del mondo, tra guerre e pandemia, povertà dilagante ed intolleranze diffuse, ma ...