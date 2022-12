Veglione Capodanno Canale 5 stasera in tv | orario | ospiti e come vederlo in streaming

(Di sabato 31 dicembre 2022) Manca ormai poco all’arrivo del 2023, e a Genova è tutto pronto per ildi5, il tradizionale appuntamento di fine anno targato Mediaset, trasmesso in diretta da Piazza De Ferrari a partire dalle 21:00, dopo il discorso a reti unificate del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. PROGRAMMA RAI UNO Anche quest’anno, dunque, oltre all’Anno che verrà di Rai 1, i telespettatori potranno festeggiare l’anno nuovo in compagnia di Federica Panicucci e dei suoi tantissimi, che in una serata all’insegna della grande musica italiana faranno cantare e ballare quanti accorreranno nella splendida location ligure che per la prima volta ospiterà ildi5. Grandissima attesa per superquali: Patty Pravo, Anna Tatangelo, i Gemelli Diversi, Annalisa, ...

RaiNews

... la notte fra l'ultimo giorno di un anno e il, il primo dell altro. Dalla notte dei ... quella di San Silvestro, il 31 dicembre, la vigilia in cui si fa il, cioè si sta svegli fino a ...Infine si arriva alorganizzato dal Centro La Stalla, in via Serraglio, con la tombola di San Silvestro, cenone con ricco menù romagnolo accompagnati dalla musica di Fortunato. Petardi e ... I preparativi per il veglione di Capodanno Festa di San Silvestro anche a Volterra 2023 in Piazza dei Priori con musica e Dj Set, a partire dalle 22.30. E per iniziare l’anno nel segno della cultura il 1° gennaio musei aperti dalle 10 alle 17 ...Non voglio perderti. Amore, ti aspetto per un fantastico veglione di Capodanno. Ho già prenotato la cena sulla motonave Stradivari a lume di candela, aspettando il nuovo anno, solcando il grande Fiume ...