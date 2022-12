Vaticano | morto il papa emerito Benedetto XVI | I funerali il 5 gennaio

ilmessaggero.it

Da cardinale, come prefetto della Congregazione per la dottrina della fede , l'organoche ... Un'arma a doppio taglio Massima trasparenza : questo il principio invocato dal Papa emerito...Da quel giorno storico per il, il passo indietro da Pontefice, l'11 febbraio 2013, che ... Papa Ratzinger: la malattia e le cause del decessoRatzinger, chi era il Papa del dialogo ... Papa Ratzinger è morto, addio a Benedetto XVI: l'annuncio del Vaticano e il dolore nel mondo «Guida spirituale e grandissimo filosofo che ha saputo comprendere ed interpretare come nessuno la nostra epoca e la pericolosa deriva relativista. Con profondo dispiacere apprendo la ...Il Vaticano fa sapere che dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto ...