United Cup di Tennis | Nadal riparte in stagione con una sconfitta

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ripartire perdendo non è il massimo se ti chiami Rafael. Conoscendo però il fuoriclasse spagnolo non è nemmeno una tragedia se sei consapevole che il tuo avversario è in gran forma e ha giocato una gran partita. Questo dovrebbe essere a grandi linee l’orizzonte di Rafa, rientrato negli spogliatoi dopo 2 ore e 45 di battaglia che l’hanno visto battuto 3-6 6-3 6-4 da Cameron Norrie, n.12 del mondo, nel match di esordio della sfida diCup tra Spagna e Gran Bretagna. L’incontro ha riempito al massimo della capienza la Ken Rosewall Arena di Sydney e premiato chi aveva acquistato il biglietto.tornava in azione in partite ufficiali dopo le Nitto ATP Finals di Torino. Aveva infatti rinunciato alla Coppa Davis per una serie di ricche e superpartecipate esibizioni in Sudamerica assieme a Casper Ruud. Norrie, che aveva ...