United Cup 2023 | Spagna-Gran Bretagna 0-2 | Nadal sconfitto da Norrie | Swan batte Parrizas Diaz

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) Esito a sorpresa per quel che concerne la prima giornata del confronto trainCup. Il team britannico, infatti, si porta subito sul 2-0 ed è a un passo dall’approdo alla finale cittadina di Sydney, sede dei gruppi D (quello di cui si parla qui) e C. Nella sostanza, è il primo singolare ad avere un effetto enorme sull’esito del tie.0-2 CAMERONb. RAFAEL3-6 6-3 6-4La forte curiosità per rivedere all’opera il mancino di Manacor scontro una sua condizione ancora non perfetta e, al contrario, una bella versione del numero 1 britannico. Il primo set scorre abbastanza tranquillo per tutta la prima metà, poi, sul 3-2, èad avere le ...