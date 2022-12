United Cup 2023 | Polonia-Kazakistan 1-1 Iga Swiatek domina | Timofey Skatov impatta

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) LaCupdi tennis vede andare in archivio la terza giornata a Brisbane: il torneo a squadre miste che si sta giocando in Australia vede nel Girone Bessere in parità sull’1-1 dopo i singolari odierni. Nello stesso raggruppamento riposa la Svizzera. La sfida interessa anche l’Italia: la vincitrice di questo girone affronterà poi la vincitrice del gruppo degli azzurri per l’accesso alle semifinali. I polacchi si erano portati in vantaggio grazie alla numero 1 del mondo, Iga, che hato contro Yulia Putintseva, battuta per 6-1 6-3 in un’ora e cinque minuti. La polacca nel primo set ha infilato cinque giochi dall’1-1 chiudendo così sul 6-1, mentre nel secondo parziale dal 2-2 ha trovato i break nel quinto e nel nono game, andando a vincere. Ha ...