United Cup 2023 | Norrie batte Nadal in rimonta | Spagna sotto 2-0

(Di sabato 31 dicembre 2022) I risultati della prima giornata del secondo giro di incontri nellaCup. Spicca su tutte la vittoria di Cameroninsu Rafael, per 3-6 6-3 6-4. Dopo essersi aggiudicato il primo set grazie al break nel sesto game e al contro break annullato nel gioco successivo, il maiorchino cede nel secondo, con il britannico che passa alla quinta palla break nel sesto game, annullando a sua volta una palla break all’iberico nel successivo turno di battuta. Il terzo set si risolve al quinto game, conche non riesce a capitalizzare due occasioni per il contro break tra sesto e ottavo gioco, cominciando quindi la stagione con una sconfitta. RISULTATI E CLASSIFICHE Una sconfitta che fa male alla, visto che viene ribadita anche nel primo ...

anche Aryna Sabalenka e Daria Kasatkina al primo torneo dell'anno Riparte la stagione del tennis femminile: a partire da lunedì, in contemporanea con le fasi finali della, il Tour WTA ... I risultati della prima giornata del secondo giro di incontri nella United Cup 2023. Spicca su tutte la vittoria di Cameron Norrie in rimonta su Rafael Nadal, per 3-6 6-3 6-4. Dopo essersi aggiudicato ... Il campione spagnolo, numero 2 del mondo, è stato battuto dal britannico, n° 12 del ranking, dopo 2 ore e 45 minuti di battaglia ...