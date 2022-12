Un posto al sole | anticipazioni | Marina in apprensione per Alice

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ad UnalGiordano non ha fatto in tempo a riprendersi dalla terribile esperienza del rapimento da parte di Fabrizio Rosato, che si ritroverà subito alle prese con nuovi guai. A destare grande preoccupazione nella Giordano, stavolta, sarà la nipote. Quest'ultima, da quando è tornata a Napoli con sua nonna, si è invaghita di Nunzio e, nonostante lui le avesse detto di essere fidanzato con Chiara e di non avere alcuna intenzione di tradirla, alla fine è riuscita a sedurlo. I due hanno iniziato una relazione segreta, approfittando dell'assenza della Petrone, ricoverata in una clinica per disintossicarsi dalla sua pericolosa dipendenza dalla cocaina. Tutto sembrava filare liscio trae Nunzio, finché Chiara non ha improvvisamente fatto ritorno in città, ricongiungendosi con ...