Un giorno Costamagna | attacco a Selvaggia | il retroscena su Ballando

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Luisellaha vinto l'edizione 2023 dicon le stelle. Un trionfo che praticamente nessuno si sarebbe aspettato prima dell'inizio del programma: anzi, molti si sarebbero aspettati che la giornalista della Rai non sarebbe durata più di tanto per via del suo carattere freddo. E invece lasi è mostrata in maniera diversa, ottenendo un riscontro positivo da parte del pubblico, che ha deciso di premiarla al termine della finalissima di. Nel corso dell'edizione laha subito diversi attacchi, ai quali ha risposto in un'intervista rilasciata a La Stampa: “Sull'Espresso una giornalista ha scritto che mettevo a rischio la credibilità dell'informazione. Io faccio tante cose nella vita diverse dal mio lavoro, anche immersioni, e questo non intacca certo la ...