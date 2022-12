Un anno di sport | Messi sul trono | poi l' addio a Pelè e Sinisa Italia ancora senza Mondiali

(Di sabato 31 dicembre 2022) Certo, il 2021 ci aveva abituato benissimo. Un'annata conclusa con la pancia piena e un carico di speranze ereditato dalle scorpacciate internazionali in ogni singola disciplina (olimpionica, ...

ParmaToday

"Speriamo che più avanti saremo nelle condizioni di guardarci indietro e dire quanto importante sia stato quest'per imparare, sia riguardo la macchina sia su noi stessi come esseri umani. Di ...Fischio di inizio alle 14.30 su tutti i campi, poi tana liberi tutti, cin cin, fuochi d'artificio e cenoni vari: l'accordo di giocare il 31 dicembre era arrivato perché il Natale - quell'- ... Un anno di sport: dalla morte di Tanzi a Pioli campione d'Italia e alle medaglie della Ghiretti È stata una costante del 2022 ed è pronta a ripetersi anche nel nuovo anno: chi la spunterà a Milano tra Hirving Lozano e Matteo Politano In una squadra pressoché delineata nei ruoli e le gerarchie, ...Sport - Tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa, calendario fittissimo per le due milanesi alla ripresa: sette partite (o otto) dal 4 gennaio alla stracittadina di ...