Un anno di politica Dal Mattarella bis alle elezioni anticipate | Meloni prima donna premier

AGI - Agenzia Italia

... che richiede una forte e lungimirantedi cooperazione internazionale per essere ... come ha ripetuto Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata dei migranti e dei rifugiati di quest'. Un ...In sua memoria il gesto di tagliarsi una ciocca di capelli, reinventato con poesia da Marilena Nardi per la copertina di finedi questo numero di, è diventato il simbolo della ... Un anno di politica: gli eventi più importanti del 2022 Politiche Sociali Un risultato ottenuto grazie al grande impegno dell’intera squadra amministrativa e al costante lavoro dei dipendenti dell’Ente. Nell’augurare a tutta la cittadinanza un buon 2023, ...Pard, in inglese, sta per socio, amico, partner ed effettivamente il sindaco di Lucca, Mario Pard(ini) appare ed è qualcosa di più di una semplice carica istituzionale. Con il suo sorriso mai falso, m ...