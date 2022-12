Ultime Notizie – Ucraina | Kiev | uccisi quasi 106mila soldati Russia

(Di sabato 31 dicembre 2022) Sono 710 irussidalle forze armate ucraine nelle24 ore. Lo riferisce lo Stato Maggiore dell’esercito ucraino aggiornando a 105.960 il totale delle perdite russe dall’inizio dell’aggressione militare lo scorso 24 febbraio. Sono invece 16 i carri armati russi distrutti nell’ultima giornata, oltre a sei droni e sei sistemi di artiglieria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

L'economia globale rallenta, la Russia va in recessione Nelle sueprevisioni economiche ... Ci sono anche (poche) buoneLa crisi energetica ha indotto gli investimenti sulle fonti ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleAGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 31 dicembre 2022 Ecco le immagini del 31 dicembre romano in Via del Corso tra shopping e ultime compere prima del cenone di Capodanno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...Durante la messa dei vespri e nel Te Deum, Papa Bergoglio ha ricordato con emozione la scomparsa di Benedetto XVI.