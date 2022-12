Ultime Notizie Serie A | attesa Roma-Zaniolo | parla Seedorf | Gollini in Premier

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 10.05 –verso la– Potrebbe essere nuovamente in Inghilterra il futuro del portiere, il Wolverhampton fa sul serio con la Fiorentina. La notizia 9.15 –– «Il Napoli merita di stare in testa, la Juve può trovare le giuste motivazioni»: l’ex centrocampista dice la sua sul campionato in corso. Le parole 8.30 – Fase di– Lasono in trattativa per arrivare al rinnovo di contratto, ma al momento si sta vivendo una fase di. La situazione L'articolo proviene da Calcio News 24.