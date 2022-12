Ultime Notizie Roma del 31-12-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 dicembre 2022)dailynews radiogiornale e buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio prima di te saldi nella fede non lasciatevi confondere Gesù Cristo è veramente la via la verità e la vita e la chiesa con tutte le sue insufficienze è veramente il tuo corpo Questo è uno di nascita di spirituali emerito Benedetto XVI Affleck Daily nel suo testamento spirituale parole di amore preferito è per la chiesa di quello che giostra the english Che belli di tutto il mondo sarai la Tiziana decidere come quando aprire gli scritti di papa Benedetto XVI un testamento spirituale e uno Materiale il lascito più strettamente spirituale vera intanto pubblicato nel libro nient’altro che la verità scritto arcivescovo Georg gaenswein su segretario particolare con Saverio Gaeta per le Edizioni Piemme in uscita agli inizi di gennaio attraccata al porto di Ravenna Ocean Viking ...