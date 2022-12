Ultime Notizie Roma del 31-12-2022 ore 13 | 10

(Di sabato 31 dicembre 2022)dailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio il primo piano La morte di Benedetto XVI il primo papa emerito della storia le sue prime parole da papà semplice umile lavoratore nella vigna del Signore dalla mattina di lunedì il corpo del pavimento sarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli Io vivo questo tempo con una grandissima serenità perché penso che lui abbia vissuto così dopo una lunga e attenta preparazione nella fede nell’incontro quotidiano con il signore ha vissuto questo momento con grandissima preghiera questo il commento di Padre Federico Lombardi presidente della fondazione pontificia Joseph Ratzinger sentito da askanews.it direttore della stampa Vaticana che ha seguito tutto il pontificato di Papa Benedetto Ha poi aggiunto anche tempi dopo le accuse venute dalla Germania aveva ...

Sky Tg24

A dare l'annuncio il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: 'Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in ...Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Covid, news. In Francia, Spagna e Gb obbligo di tamponi per chi arriva dalla Cina Huawei ha annunciato il lancio ufficiale delle FreeBuds 5i, la nuovissime cuffie auricolari True Wireless Stereo (Tws) disponibili sullo store ufficiale a partire dal 9 gennaio 2023. Grazie ...L'inizio di un nuovo anno offre l'opportunità a ogni team di un buono proposito per la F1 del 2023, dove molti ricominceranno tutto da capo.