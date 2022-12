Ultime Notizie – Ratzinger | Vaticano | “Stazionarie condizioni del Papa emerito”

(Di sabato 31 dicembre 2022)” per il. Lo fa sapere il portavoce delMatteo Bruni riferendo sullo stato di salute di Josephper il quale stasera è stata celebrata una messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano presieduta dal vicario Angelo De Donatis, così come ha chiesto il. “La scorsa notte – fa sapere Bruni – ilha potuto riposare bene. Anche ieri pomeriggio ha partecipato alla celebrazione della messa nella sua camera. Allo stato attuale la sua condizione è stazionaria”. All’inizio della messa per Benedetto XVI, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, il cardinale Angelo De Donatis ha sottolineato: “Come famiglia diocesana ci raduniamo in preghiera, per accompagnare il nostro ...

Sky Tg24

I cattolici di Roma accompagnano Benedetto XVI "nel momento della lotta e della prova": lo ha detto il cardinale Angelo De Donatis , vicario del Papa per la sua diocesi, in una celebrazione dedicata ...Arriva il e cresce l'ansia per i fuochi d'artificio illegali. Come spesso accade in questo periodo, sul mercato illegale vengono messi in vendita diversi e nuovi tipi di esplosivi. Quest'anno a ... Covid, news. In Francia, Spagna e Gb obbligo di tamponi per chi arriva dalla Cina Inferno di lamiere poco dopo le 18.30 di ieri dopo lo contro fra due veicoli, grave incidente serale nel Modenese, un ferito soccorso dal 118 ...Un anno, il 2022, in cui la città di Bari non si è arresa, dopo l’emergenza sanitaria. E un 2023 che sarà caratterizzato dall’avvio di grandi cantieri e da ...