Ultime Notizie – Morto Benedetto XVI | la passione per la musica nata da bambino

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nell’estate del 2005 Joseph Ratzinger era Papa da qualche mese e una fotografia fece il giro del mondo: durante una breve vacanza a Les Combes, in Valle d’Aosta, nello stesso chalet dove si recava il predecessore Giovanni Paolo II, fu immortalato in uno scatto che lo mostrava al pianoforte mentre suonava una partitura di Johann Sebastian Bach. Quella foto raccontò a tutti laper ladi Ratzinger: unadaquando suo padre gli regalò un harmonium che suonava insieme al fratello Georg (sacerdote anche lui, a lungo direttore del coro della cattedrale di Ratisbona). Da allora il futuroXVI ha continuato a suonare il pianoforte come uno dei suoi passatempi preferiti, con la consapevolezza che “la grandezza e la bellezza della ...