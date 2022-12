Ultime Notizie – Mattarella | il discorso | Covid non sconfitto | rafforzare sanità

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Dal-purtroppo non ancoradefinitivamente– abbiamo tratto insegnamenti da non dimenticare”. E’ un passaggio deldel presidente della Repubblica, Sergio. Il Capo dello Stato si sofferma sul tema delin Italia. L’argomento oggi è tornato sotto i riflettori per l’ondata di contagi in Cina e per i timori di ripercussioni sugli altri paesi. “Abbiamo compreso che la scienza, le istituzioni civili, la solidarietà concreta sono risorse preziose di una comunità, e tanto più sono efficaci quanto più sono capaci di integrarsi, di sostenersi a vicenda. Quanto più producono fiducia e responsabilità nelle persone. Occorre operare affinché quel presidio insostituibile di unità del Paese rappresentato dal Servizio sanitario nazionale si rafforzi, ponendo ...

Corriere della Sera

Manca pochissimo all'apertura della sessione invernale del calciomercato. I rumors e le indiscrezioni si susseguono col passare dei giorni. Due i nomi caldi nelleore: Tutino e Zanimacchia. Il primo piace molto al Benevento che sta pensando di rivoluzionare la rosa a disposizione di Cannavaro: già in passato il club campano era stato vicino all'...La morte di Papa Benedetto XVI avvenuta in questeore ha colpito i fedeli, ma non solo. Il sommo Pontefice Jorge Mario Bergoglio ha ricordato il papa emerito nel corso del Te Deum con parole emozionate e grate. Da qui il proposito di '... Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra | Esplosioni nel centro di Kiev. Secondo l’Ucraina «Mosca... Siamo all’ultima puntata del 2022 di “Quindi, oggi”. Perciò iniziamo dai ringraziamenti per i milioni (milioni!) di lettori che ogni mese approdano più o meno consapevolmente su questa rubrica. - È ...Agguato ad Afragola, in provincia di Napoli. Un uomo è stato ucciso poco fa a colpi di arma da fuoco nel centro. Ragazza falciata sulla Cassino-Sora, chiesti gli arresti domiciliari per ...