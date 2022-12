Ultime Notizie – Capodanno Roma 2023 | ‘Mister Ok’ 70 anni e 35mo tuffo nel Tevere

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tra riti, tradizioni e usanze propiziatorie, gli italiani si apprestano a salutare il vecchio anno e ad aprire il nuovo all’insegna del buon auspicio. Tanto che, quasi tutti (anche i più scettici) tendono a ripetere e condividere con amici e parenti nella notte di San Silvestro rituali per attirare a sé la buona sorte. Strizza l’occhio alla fortuna anche il tradizionaleal mare, al fiume o al lago del primo giorno dell’anno: non c’è temperatura che tenga pur di dare il benvenuto al nuovo corso bagnati e purificati. Immancabile quello aldi Mister OK, al secolo Maurizio Palmulli, ilno temerario che ormai da 35, puntuale a mezzogiorno, si lancia con una volo d’angelo da ponte Cavour. Pronti, via! Scatta il countdown per l’augurio alla Città Eterna, ai suoi cittadini e ai ...

I cattolici di Roma accompagnano Benedetto XVI "nel momento della lotta e della prova": lo ha detto il cardinale Angelo De Donatis , vicario del Papa per la sua diocesi, in una celebrazione dedicata ...Arriva il e cresce l'ansia per i fuochi d'artificio illegali. Come spesso accade in questo periodo, sul mercato illegale vengono messi in vendita diversi e nuovi tipi di esplosivi. Quest'anno a ... Covid, news. In Francia, Spagna e Gb obbligo di tamponi per chi arriva dalla Cina Inferno di lamiere poco dopo le 18.30 di ieri dopo lo contro fra due veicoli, grave incidente serale nel Modenese, un ferito soccorso dal 118 ...Un anno, il 2022, in cui la città di Bari non si è arresa, dopo l’emergenza sanitaria. E un 2023 che sarà caratterizzato dall’avvio di grandi cantieri e da ...