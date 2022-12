Ufficio postale | ecco come possono truffarti ben 20 000 euro “panico”

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 31 dicembre 2022)può avvenire una truffa che spaventa. Ma cosa è accaduto? La truffa è sempre dietro l’angolo. Dove non te l’aspetti e, soprattutto, da chi non t’aspetti. Ogni giorni i giornali ci parlano delle truffe più geniali cosìdi quelle a cui sembra impossibile che qualcuno ancora ci caschi dentro.(I Love Trading)Ma alcune truffefar molto male. Per questo occorre sempre aver occhi ed orecchie drittiantenne, per percepire il minimo rischio. Anche se a volte non è così facile comprendere ciò che sta accadendo.e la truffa che non t’aspetti Alzi la mano la persona che, almeno una volta nella vita, non abbia subito un tentativo di ...