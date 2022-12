Udine | incendio in comunità per minori | morto un 17enne e due feriti «Qualcuno si è lanciato dalla finestra»

TGCOM

Dramma nella notte nel centro accoglienza per minori a Santa Caterina di Pasian di Prato (): undivampato intorno alle 2.30 ha provocato la morte di un ragazzzo , mentre altre due - una delle quali minorenne - sono rimaste ferite e intossicate. Esplode una bombola di gas e .... Una persona è morta, nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 dicembre, in undivampato in una palazzina a Santa Caterina, a Pasian di Prato, dove è ospite una comunità per ragazzi. ... Udine, incendio in una comunità per minori: morto un 17enne Incendio a Pasian di Prato, Udine: morta una persona, due feriti tra i quali un ragazzo di 16 anni elitrasportato a Verona.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...