Ucraina | missili su Zaporizhzhia | 4 feriti tra cui una donna incinta e un bambino

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Kiev, 31 dic. (Adnkronos) - A seguito di un attaccostico russo a, due edifici residenziali sono stati distrutti, quattro persone sono rimaste ferite, tra cui unae un. Lo ha riferito il governatore militare regionale Oleksandr Starukh. "A seguito di un attaccostico intorno alle 14 - ha scritto su Telegram - 2 edifici residenziali privati ??sono stati parzialmente distrutti e circa altri 8 sono stati danneggiati. A seguito dell'esplosione, 1 uomo, 2 donne (una delle quali) e unsono rimasti. La ragazza del 2008 è in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva. Non vi è alcuna minaccia per la vita di altre vittime".