Ucraina | missili su Kiev | distrutto un hotel

A seguito di un attacco missilistico russo a Zaporizhzhia, due edifici residenziali sono stati distrutti, quattro persone sono rimaste ferite, tra cui una donna incinta e un bambino. Lo ha riferito il ...Proseguono senza sosta i lanci dirussi sulle principali città ucraine. Fin da questa mattina diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale Kiev, mentre nel pomeriggio arrivano notizie di altre esplosioni all'...Tra l’mercoledì, ieri otte e ieri sera, tre diversi attacchi di missili russi su vari tipi di bersagli in Ucraina. Di quello che è in corso al momento è inutile parlare, perché non ne conosciamo ...Sarebbero almeno 20 i missili lanciati dalla Russia nelle ultime ore sulla capitale ucraina Kiev. Di questi, secondo il capo di Stato maggiore ...