Ucraina | ministro Difesa | ' Russia potrebbe chiudere frontiere'

(Di sabato 31 dicembre 2022) Kiev, 31 dic. (Adnkronos) - Lapreparare la chiusura dellee un nuovo ordine di mobilitazione. Lo ha detto in un video messaggio rivolto ai cittadini russi ildelleucraino Oleksii Reznikov, precisando che un nuovo ordine di mobilitazione e di chiusura dei confiniarrivare entro una settimana. Parlando in russo, Reznikov ha detto di sapere "per certo che alle persone resta circa una settimana prima poter scegliere di andarsene. All'inizio di gennaio, le autorità russe chiuderanno i confini agli uomini, dichiareranno la legge marziale e inizieranno un'altra ondata di mobilitazione. I confini saranno chiusi anche in Bielo".