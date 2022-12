Ucraina | Kiev | uccisi quasi 106mila soldati Russia

Agenzia ANSA

Sabato la Russia ha compiuto un nuovo attacco missilistico contro diverse città ucraine: tra queste anche la capitale, dove proprio oggi ...sotto le bombe . Diverse esplosioni sono state udite a, capitale dell'. Lo riferisce un giornalista dell'agenzia stampa France Presse sul posto.sotto le bombe ... Ucraina: Udite esplosioni a Kiev Se l’Ucraina è la sfida del presente, l’Indo Pacifico è quella del futuro. L’Unione europea non può perdere attenzione a quello che succede nella regione ...In questo momento è in corso un'altra ondata di attacchi missilistici sull'Ucraina, a detta di molti osservatori la peggiore finora, e per il terzo giorno consecutivo. Oltre alle solite installazioni ...