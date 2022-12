Ucraina | Kiev | 200 soldati Russia uccisi a Kherson in un giorno

TGCOM

... porta in dote il fallimento dell'invasione didurante le prime settimane del conflitto. Era ...della Russia manifesta tuttavia sempre più dubbi sulle tattiche che Putin sta utilizzando in...Duecento soldati russi sono stati uccisi in un solo giorno nell'oblast di Kherson, nel sud dell'. Lo riporta oggi l'esercito diriferendosi all'esito degli scontri dello scorso 29 dicembre. Lo stesso giorno 115 soldati russi sono rimasti feriti nell'oblast di Zaporizhzhia, nell'... Ucraina, Kiev: servono 10 anni per ripristinare forze armate Russia Il 2022 della politica: vincitori e vinti nelle urne e nell’opinione pubblica e il calendario degli impegni amministrativi ...Le squadre russe sono escluse da tutte le competizioni internazionali, gli atleti dalle gare individuali, i ballerini non riescono più a esibirsi all'estero e persino i musicisti ...