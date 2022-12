Ucraina | intelligence Uk | “Ci aspettiamo una nuova offensiva a Capodanno” E Mosca toglie le tasse al personale nei territori occupati

(Di sabato 31 dicembre 2022) Sono giorni di raid, di esplosioni, di allarmi aerei e di morte quelli che portano alla fine del 2022 in. Dopo oltre 10 mesi di conflitto e con lo stallo diplomatico che permane, non si ferma l’militare bipartisan dei due schieramenti. Kiev comunica che quella di ieri è stata una giornata di gravi perdite tra le fila russe: 200 militari disono stati uccisi solo nell’oblast di Kherson, con il totale nelle ultime 24 ore che supera le 700 vittime. Mentre sono sei, sempre secondo le informazioni fatte circolare dagli alti gradi militari ucraini, le vittime civili degli ultimi attacchi russi in tutto il Paese. Se tra la popolazione e gli osservatori era emersa la speranza che le festività porro con sé anche un rallentamento del conflitto, le previsioni degli esperti offrono una lettura opposta. ...

RaiNews

Il minor numero di esportazioni di cereali dall'ha esercitato ulteriori pressioni. Il grano ... Per gli esperti di EconomistUnit, nel 2023 il rallentamento della crescita economica ..., la Russia prepara un Natale ortodosso nel sangu e: l'britannic a non esclude che la Russia stia preparando un altro attacco missilistico sul territorio ucraino nei prossimi ... Kiev ai cittadini russi: "Mosca prepara nuova mobilitazione per 5 gennaio. Fuggite" Kiev, 31 dic. (Adnkronos) - "L'esercito russo ha quasi completamente distrutto la città di Bakhmut, nella regione di Donetsk, e l'ha resa inabitabile". Lo ha detto il capo della ...Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha avvertito i russi che la leadership della Federazione Russa si sta preparando per una nuova mobilitazione e prevede di chiudere i confini entro una ...