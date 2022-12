Ucraina | attacco missilistico | interruzioni preventive di corrente

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Kiev, 31 dic. (Adnkronos) - Sono state segnalate sui social nel primo pomeriggio esplosioni in molte regioni, tra cui Kiev e Kharkiv, dove la difesa aereaè entrata in azione, oltre che a Kherson, Vinnytsia e Zhytomyr. L'amministrazione di Kiev ha confermato che la difesa aerea è in azione nella capitale e nella regione. L'operatore della rete elettrica stataleUkrenergo ha deciso di limitare temporaneamente la fornitura di elettricità. "Ciò è necessario per ridurre il carico sul sistema di alimentazione nel caso in cui la nostra infrastruttura venga colpita", ha affermato il governatore dell'oblast di Odessa Maksym Marchenko.