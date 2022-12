Ucraina | attacco a Kiev | 1 morto e 8 feriti | fra cui un giornalista giapponese

(Di sabato 31 dicembre 2022), 31 dic. (Adnkronos) - Il sindaco diVitali Klitschko ha riferito che il numero di persone ferite nell'missilistico russo di oggi è salito a otto, fra i quali c'è un, adesso ricoverato in ospedale. In precedenza il sindaco aveva riferito che un uomo anziano era stato ucciso a seguito dell'nel distretto di Solomianskyi. Klitschko ha reso noto che danni sono stati provocati in altri due distretti, Pecherskyi e Holosiivskyi, e che l'hotel Alfavito, nel centro di, è stato danneggiato.

