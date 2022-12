Tutti i segreti della manovra | attenzione allo stipendio | da gennaio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) E anche per il 2023 - senza l'incubo "politico" dell'esercizio provvisorio - la legge di Bilancio è stata approvata. Ieri mattina - con 48 ore di anticipo sulla soglia tagliola del 31 dicembre - il Senato ha approvato il testo complessivolegge dei Bilancio con 107 sì, 69 e 1 solo astenuto. Il Quirinale ha già sottoscritto la finanziaria. Soddisfatti in particolare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia, Gian Carlo Giorgetti, che hanno dovuto condensare in poche settimane il lavoro che solitamente si svolge da ottobre a dicembre. Quest'anno, complici le inusuali elezioni di settembre, l'esecutivo ha avuto meno tempo del solito per mettere a terra i provvedimenti. Però è andata. E con 32 miliardi da gestire c'è stato più di qualche mal di pancia. Anche perché 21 miliardi erano praticamente già destinati al contenimento ...