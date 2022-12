Transafricana | si torna a Cape Town!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il nostro viaggio sta per rire dove tutto è iniziato, ossia a Città del Capo. L’ultima settimana la dedichiamo alla penisola del Capo con i suoi paesaggi spettacolari, le affascinanti cantine vinicole, spiagge deserte, scogliere a picco sul mare e la spumeggiante vita notturna di Città del Capo. Laquindi al punto di partenza. Non era previsto, ma parafrasando una famosa frase, il Capo val bene una messa. Per raggiungere il Capo percorriamo la R62 e come prima tappa ci fermiamo nella regione vinicola di Stellenbosch; il paesaggio è molto bello con le montagne che fanno da cornice alle vigne e le cantine sono costruite nel tipico stile olandese del capo. La regione delleWinelands è un paradiso per gli amanti della buona cucina e del buon vino, le cantine hanno ristoranti dove ...