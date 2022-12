Traffico Roma del 31-12-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 dicembre 2022) Luceverdeuna sera Bentrovati in redazione Sonia cerquetaniscarso su strade ed autostrade della capitale al Circo Massimo l’atteso concerto di fine anno il primo grande dopo l’emergenza covid chiuse alla transito via dei Cerchi via del Circo Massimo via dell’Ara massima di Ercole e via della Greca deviate diverse linee bus di zona disposta dalla questura didalle 22 la chiusura della stazione di Circo Massimo della metro B1 e per il trasporto pubblico questa notte le metto non saranno prolungate nell’orario fino alle 2:30 successivamente sia lì m che la ferrovia Metre saranno sostituite dalle linee bus notturne attive fino alle ore 8 tutte le altre linee bus e tram e si fermeranno alle 21 maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it è tutto Grazie ...