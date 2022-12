Tournée 4 Trampolini | Kubacki svetta in qualificazione a Garmisch-Partenkirchen Eliminato Bresadola

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) La seconda tappa della 71madei Quattroha preso il via quest’oggi acon i primi salti di allenamento e soprattutto con le qualificazioni, che hanno promosso 50 atleti alla competizione di domani. Il polacco Dawidsi è aggiudicato la serie con un salto di 140.5 metri (punto HS fissato a 142 metri), precedendo gli sloveni Anze Lanisek e Timi Zajc. Buoni segnali e quarta piazza per il polacco Piotr Zyla, secondo a Oberstdorf e nella graduatoria generale della, subito davanti all’austriaco Manuel Fettner e al favoritissimo norvegese Halvor Egner Granerud. Il leader della manifestazione, dopo aver impressionato in allenamento, non si è espresso al massimo del potenziale inserendosi al 6° posto con quasi 10 punti di gap dalla ...