Tour de Ski 2023 oggi | Sprint Val Müstair | programma 31 dicembre | orari | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 31 dicembre 2022), sabato 312022, scatta ilde Skivalido per la Coppa del Mondo 2022-di sci di fondo: in Val(Svizzera) va in scena la 1.5 kmin tl. Qualificazioni femminili alle 11.30, qualificazioni maschili alle 12.25, fasi finali femminili dalle 14.00, fasi finali maschili dalle 14.28. LA DIRETTA LIVE DELDE SKI DIALLE 11.30 E ALLE 14.00 Sono 171 gli iscritti complessivi e l’Italia schiererà in totale 16 atleti. In campo femminile le iscritte sono 71, provenienti da 17 Paesi, ed a rappresentare l’Italia ci saranno 6 azzurre: Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa, Cristina Pittin, Nicole Monsorno e Federica Sanfilippo. In campo maschile gli iscritti sono 100, provenienti da 20 Paesi, ...