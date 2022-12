Tour de Ski 2023 | clamorosa Federica Sanfilippo! 20ma nella sprint in Val Mustair | unica italiana qualificata!

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) Lafemminile in tecnica libera, che si disputerà dalle 14.00 in Val Müstair (Svizzera), prima tappa delde Skivalido per la Coppa del Mondo 2022-di sci di fondo, vedrà in gara nei quarti di finale una sola azzurra: a superare le qualificazioni del mattino èSanfilippo,, mentre non ce la fanno le altre cinque azzurre al via. Al cancelletto di partenza 71 atlete, provenienti da 17 Paesi:Sanfilippo completa gli 1.5 km del tracciato inposizione con il crono di 3’29?41, a 6?82 dal miglior tempo della padrona di casa elvetica Nadine Faehndrich, prima in 3’22?59. Seconda piazza per la norvegese Tiril Udnes Weng, proprietaria del pettorale giallo di leader della generale, in 3’25?00, a 2?41, mentre la ...