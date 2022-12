Tottenham-Aston Villa domenica 01 gennaio 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilè ripartito con un pareggio per 2-2 sul campo del Brentford dimostrando carattere nel rimontare il doppio svantaggio ma anche palesando diversi limiti nella prima parte di gara. L’invece ha perso 3-1 in casa contro il Liverpool creando però diverse occasioni non sfruttate e sembrando più pericoloso con il nuovo allenatore InfoBetting: Scommesse Sportive e