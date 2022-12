Torino voto 6 5 | rinascita con Juric | ora si cerca il salto in alto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Anno solare positivo per i granata, costretti però a ripartire di nuovo da zero: il tecnico vuole certezze Aveva ricostruito una squadra ereditata ad un passo dalla serie B, è stato costretto a ricostruire ancora una volta e ha riconfermato iltra le prime dieci della classifica. Il grande protagonista del 2022 granata è stato Ivan, nel bene e nel male. Perché a maggio ha centrato un brillante decimo posto, un risultato più che convincente considerando i due precedenti campionati chiusi con altrettante salvezze sofferte, e ora ha ricominciato da dove aveva finito, un gradino più in. In mezzo, però, c’è stata un’estate fin troppo tormentata, con il tecnico che è venuto letteralmente alle mani con il ds Vagnati. L’episodio risale allo scorso luglio, durante il ritiro della squadra in Austria, con il video che fece ...