Topolino | dove trovare il primo numero del 1932

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022) Mickey Mouse, questo il vero nome, aveva fatto la sua apparizione nei film al cinema in Italia, già da 4 anni. Quando il 31 dicembre, nasceva ilgiornale di. La data è storica per gli annali del fumetto nel nostro Paese. L’idea fu degli editori Nerbini, nessuno fin ora, aveva mai pensato di dedicare una pubblicazione per ragazzi a quel cartone animato dalle fattezze di un topo. Proprio come quelli che scorazzavano sulla scrivania dello studio di Walt Elias Disney, il padre della creaturina con la lunga coda, pantaloncini e orecchie tonde. Il famigeratouno Era il 1928, e Walt Disney (Chicago, 5 dicembre 1901 – Burbank, 15 dicembre 1966), animatore, fumettista, imprenditore e cineasta, voleva a tutti i costi farsi strada nel mondo delle produzioni cinematografiche. Durante un ...