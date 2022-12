Tolosa vs Ajaccio – ultime notizie e possibili formazioni

(Di sabato 31 dicembre 2022) Una coppia di neopromosse in Ligue 1 si affronterà il giorno di Capodanno: ilcercherà la prima vittoria in massima serie da ottobre ospitando l’allo Stadio di. Le Tefece hanno chiuso il 2022 con una nota negativa, essendo state sconfitte per 6-1 dal Marsiglia, e sono attualmente un punto sopra l’, che mercoledì ha sconfitto l’Angers per 1-0. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo un mese di pausa dal campionato a causa della Coppa del Mondo, sembra che Philippe Montanier e la sua squadra abbiano ancora problemi irrisolti. Allo Stade Velodrome ilnon ha mai ingranato, ...

Infobetting

- AC1 (ore 15) Gara valida per la diciassettesima giornata di Ligue 1. Ilviene dalla pesante sconfitta esterna per 6 - 1 contro il Marsiglia ed é tredicesimo con 16 punti; a ...Nelle retrovie, Angers , Strasburgo ,e Auxerre sono a caccia di punti per risollevare la ...00 Olympique Marsiglia vsSky Sport Football e NOW telecronaca Filippo Benincampi Segui il ... Tolosa-AC Ajaccio (domenica 01 gennaio 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici I suggerimenti del giorno 1° gennaio 2023 sono dedicati alla diciassettesima giornata di Ligue 1 e ai posticipi della diciottesima giornata di Premier League ...Domenica 1° gennaio, alle ore 15.00, Tolosa ed Ajaccio si sfideranno nella diciassettesima giornata di Ligue 1: il pronostico del match ...