Tetto al contante | cambia di nuovo tutto per il 2023 | cosa non puoi più fare | stangata

Fanpage.it

È d'accordo sull'innalzamento deldelda mille a 5 mila euro Lo ritengo semplicemente un atto doveroso. E sulla riforma della giustizia cosa ci dice Sono sempre stato d'accordo con ...È d'accordo sull'innalzamento deldelda mille a 5 mila euro Lo ritengo semplicemente un atto doveroso. E sulla riforma della giustizia cosa ci dice Sono sempre stato d'accordo con ... Tetto al contante sale a cinquemila euro, cosa cambia dal primo gennaio e come evitare le sanzioni Finisce l’anno, il difficile percorso della finanziaria ed è una buona occasione per fare il punto sulla situazione, progettare con uno sguardo un po’ più ampio il nuovo anno capendo cosa ci aspetta.Vale la pena ricordare tuttavia che in quasi tutti i Paesi d’Europa, tra cui Austria e Germania, non c’è. Si tratta di un primo passo ma siamo consapevoli di essere sulla strada giusta: l’Italia ha ca ...