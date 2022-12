Terni | evacuato il pronto soccorso per un guasto al condotto di aerazione - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il malfunzionamento dell'impianto ha costretto personale e pazienti a uscire. Intervento dei vigili del fuoco e della ditta ......un edificio con danni ingenti nell'appartamento interessato dalle fiamme e in quello al piano superiore Paura in piena notte per un incendio in una palazzina nel centro di. L'allarme ... Terni, evacuato il pronto soccorso per un guasto al condotto di aerazione Un forte odore di bruciato ha fatto scattare l'allarme di un sospetto incendio , nel tardo pomeriggio dell'ultimo giorno dell'anno ...Paura nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 2022 nel pieno centro di Terni per un incendio che ha interessato ...