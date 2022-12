“Te Deum” | non solo il 31 dicembre Quando e perché si recita?

(Di sabato 31 dicembre 2022) È, da tutti, conosciuto come l’inno di ringraziamento a Dio che sil’ultimo dell’anno.la tradizione vuole che lo si reciti proprio in questo giorno? Nella Chiesa cattolica, il “Te” è legato, sempre, a delle celebrazioni di ringraziamento. Secondo alcune fonti, sarebbe addirittura stato scritto da due Padri della Chiesa. Si tratta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

WWWITALIA

Se ne va nel giorno in cui ad ispirarciè un versetto della Scrittura ma l'ultima strofe di un antichissimo inno liturgico di ringraziamento, il Te, che secondo gli studiosi risalirebbe al ......ci sono precedenti Ratzinger morto, l'estrema unzione mercoledì Joseph Ratzinger "ha ricevuto ... Questa sera è confermato il tradizionale Tedi fine anno presieduto da Papa Francesco alle 17: ... Te Deum: “… non saremo confusi in eterno” – WWWITALIA È, da tutti, conosciuto come l’inno di ringraziamento a Dio che si recita l’ultimo dell’anno. Perché la tradizione vuole che lo si reciti proprio in questo giornoOggi, sabato 31 dicembre, l'arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, presiederà il Te Deum di ringraziamento alle 17 nella cattedrale. Poi domani, domenica 1° gennaio, festa liturgica della Madre ...